Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Chile José Antonio Kast cùng Phu nhân chụp ảnh chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast chụp ảnh chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng thống Chile Jose Antonio Kast phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.
Cũng trong chiều 16/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Chile José Antonio Kast chụp ảnh chung.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến.
Tổng thống Chile Jose Antonio Kast phát biểu tại cuộc hội kiến.