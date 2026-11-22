Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2019 ban hành ngày 17/6/2019 về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, trong đó đề xuất bổ sung loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay phát hành qua Internet. Theo dự thảo, sản phẩm mới được bán tối đa 18 giờ mỗi ngày với giá trị mỗi lượt là bội số nguyên của 10.000 đồng, giới hạn tỷ lệ trả thưởng kế hoạch không vượt quá 60% và siết chặt yêu cầu định danh người chơi từ đủ 18 tuổi.