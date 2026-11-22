Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev
Hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev khẳng định quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai bên thống nhất nhiều định hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, quốc phòng, an ninh và khoa học công nghệ, đồng thời thông qua Tuyên bố chung và trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-tong-thong-azerbaijan-ilham-aliyev-482216.media