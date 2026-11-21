Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng thống Ilham Aliyev và thành viên đoàn Azerbaijan tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc