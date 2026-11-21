Camera hành trình của ô tô đi sau ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 20/11 tại Km 34, tuyến đường tránh Huế. Dưới điều kiện trời tối, mưa làm hạn chế tầm nhìn, xe container cố vượt dẫn tới va chạm với ô tô khác đi ở làn ngược chiều. Hiện chưa xác định chính xác tình trạng của các tài xế.