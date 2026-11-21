Tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2025 giảm còn 1,66 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1 con. Đáng chú ý, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có mức sinh thấp nhất cả nước, đặt ra thách thức lớn về già hóa dân số và nguồn nhân lực trong tương lai.