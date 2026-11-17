Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương từ ngày 17-20/11/2026.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng cùng đông đảo cán bộ ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam tại Quảng Đông.

Quan chức Trung Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trưa cùng ngày, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trung Quốc cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2026; khẳng định Việt Nam mong muốn phát huy kết quả của Năm APEC 2026, đồng thời đề nghị Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung Quốc lần thứ hai trong năm 2026; khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027, đề nghị hai nước phát huy vai trò chủ nhà APEC 2026 và 2027, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

ƯU TIÊN KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG CHIẾN LƯỢC

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá cao đà phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, nổi bật là tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, trao đổi chiến lược cấp cao mật thiết, các cam kết và thỏa thuận cấp cao được triển khai nghiêm túc.

Hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược đạt nhiều đột phá; giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch tiếp tục được thúc đẩy.

Nhằm củng cố đà phát triển quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững và kết nối sâu hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm.Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, tập trung triển khai quyết liệt các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy liên kết kinh tế và công nghiệp.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh hợp tác hạ tầng năng lượng chiến lược, đặc biệt là liên kết điện; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; đề nghị Trung Quốc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp đa phương, tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và củng cố tin cậy chính trị.

Đánh giá cao các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản trị đất nước; phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - công an.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐẦU TƯ, CÔNG NGHỆ VÀ KẾT NỐI KINH TẾ

Về kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định ủng hộ tăng cường kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau và khu vực Tây Nam Trung Quốc; thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thủy và liên kết điện.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề nghị hai bên khuyến khích đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; hoan nghênh các sản phẩm chất lượng của Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn sang thị trường Trung Quốc, đồng thời ủng hộ doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc tham gia quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tại hội đàm. Ảnh: TTXVN

Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là ứng dụng trong sản xuất và nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và địa phương; triển khai tốt chương trình Hành trình đỏ và các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026-2027.

Hai bên tiếp tục tăng cường điều phối, phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN - Trung Quốc và Mekong - Lan Thương.

Trao đổi về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.