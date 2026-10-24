Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever có cuộc gặp hẹp trước hội đàm chính thức. ﻿Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về chính trị - ngoại giao và quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có. Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ mới với trọng tâm là mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bỉ khuyến khích các tập đoàn lớn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp Bỉ hoạt động lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn; nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chip bán dẫn.

Khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chính là động lực để thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương…