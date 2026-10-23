Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Maxime Prévot. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau gặp hẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau gặp hẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau gặp hẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau gặp hẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm và chiêu đãi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)