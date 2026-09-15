Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thái Lan, dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua, đã đạt những thành quả phát triển nổi bật trong duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thái Lan tiếp tục là một nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á và cường quốc du lịch hàng đầu thế giới; đánh giá cao vai trò của Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân; đánh giá chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ, cùng hợp tác phát triển; khẳng định Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan luôn hết sức quan tâm, ủng hộ thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, vì sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển chung trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành Đối tác chiến lược vào năm 2013 và được nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chia sẻ về tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước dành cho nhau cũng như sự tương đồng giữa hai nước về văn hóa, truyền thống, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển tốt đẹp, lâu bền của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng gắn kết, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động, dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng; nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam - Thái Lan.