Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại cuộc gặp hẹp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)