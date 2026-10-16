Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc mừng ngành đường sắt Việt Nam

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Sự kiện còn có sự tham dự của các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Đường sắt qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trân trọng chuyển đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Đường sắt Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trân trọng chuyển đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Đường sắt Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các thế hệ người lao động ngành Đường sắt trong suốt 145 năm qua; đồng thời tin tưởng toàn ngành sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm để xây dựng ngành Đường sắt hiện đại, bền vững, xứng đáng là trục xương sống của nền kinh tế quốc gia.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực bứt phá, cống hiến bền bỉ của Tập đoàn trong giai đoạn vừa qua.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Qua nhiều giai đoạn, ngành tiếp tục khẳng định vai trò trong vận tải, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn đặt an toàn chạy tàu lên hàng đầu, chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động dự báo, phòng ngừa rủi ro; nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy hành khách và doanh nghiệp làm trung tâm. Cùng với đó, công tác đào tạo nhân lực cần đi trước 2 - 3 năm để đáp ứng nhu cầu của các dự án mới, với quy mô nhân lực được dự báo hơn 21.000 người.

Ban lãnh đạo Tập đoàn đường sắt Quốc gia Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hiện đại hóa quản trị trên nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chuyển từ bảo trì bị động sang quản trị tài sản kết cấu hạ tầng theo vòng đời; tăng cường trách nhiệm giải trình, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và hiệu quả công việc. Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Tập đoàn tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới mạnh mẽ tư duy, đưa đường sắt trở thành trục hạ tầng chiến lược kiến tạo không gian phát triển quốc gia, lấy an toàn chạy tàu làm kỷ luật tối cao và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát biểu đáp từ, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; khẳng định xem Bức thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc là kim chỉ nam hành động. Tập đoàn quyết tâm khắc phục các tồn tại, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao với phương châm "phát huy truyền thống-nỗ lực tự cường-hợp tác hiệu quả-kiến tạo đột phá", quyết tâm đưa ngành đường sắt vững bước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.