Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 (TP Hà Nội) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, mở đầu phần trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, gửi lời thăm hỏi tới những người bị thương trong vụ cháy, nổ xảy ra ở phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP Hà Nội sớm ổn định cuộc sống, nơi ăn ở, sinh hoạt cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tiếp tục kiểm tra, củng cố, đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, hạn chế tình trạng cháy nổ.

Nhắc tới việc sau vụ nổ, chiều cùng ngày, trên địa bàn thành phố lại có thêm 1 vụ cháy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải làm sao để người dân an tâm, tránh bất an trong vấn đề cháy nổ. Đây cũng là vấn đề cử tri quan tâm, và những vấn đề chưa an toàn trong cộng đồng dân cư phải được xử lý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù thời gian qua, Hà Nội đã có rất nhiều cố gắng trong vấn đề này, tuy nhiên, “do công việc nhiều, thời gian qua cũng buông lỏng”, đề nghị tiếp tục quan tâm, xử lý.

Trước đó, sáng 24/11, tại số nhà 110B – E4 (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội), xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.

Đến chiều ngày 24/11, có 6 nạn nhân tử vong, 10 nạn nhân bị thương.

Đến tối 24/11, số nạn nhân tử vong đã lên 7 người. 9 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện ở Hà Nội.

Liên quan vụ nổ, Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra ban đầu, xác định ngôi nhà đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy nổ.