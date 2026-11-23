Ngày 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (23/11/1946 - 23/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ, các Hội Chữ thập đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai.

Cùng với đó, Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu:

Thứ nhất: nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương.

Thứ hai: dũng cảm dấn thân - đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn.

Thứ ba: hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng thời, cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp, tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia – nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua Cổng Nhân đạo số Quốc gia, cộng đồng có thể theo dõi những thông tin về mục tiêu, tiến độ triển khai, nguồn lực huy động và kết quả thực hiện các chương trình trong phạm vi được công khai. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, tổ chức cùng tham gia, đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Cũng nhân dịp này, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam “Ngọn đèn Nhân ái”; dự án “Người Gần Nhất” và giao diện Quỹ nhân đạo Việt Nam đã được giới thiệu và ra mắt, ghi nhận những đóng góp đa dạng, thiết thực cho cộng đồng, khích lệ những sáng kiến và nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo.