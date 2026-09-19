Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Giữ gìn cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển'

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động về nguồn tại tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện 19-8 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức tặng quà, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 cụ già, người có công và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.