Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao 5 nhiệm vụ cho ĐH Kinh tế TPHCM

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của ĐH Kinh tế TPHCM. Được thành lập trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, còn nhiều khó khăn, trường mang sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế phục vụ công cuộc khôi phục, kiến thiết và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao ĐH Kinh tế TPHCM thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhà trường cần đào tạo người học có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh chuyên môn, cần chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, đạo đức công dân, giúp người làm kinh tế biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật. Trường cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, phát triển đào tạo liên ngành, chú trọng năng lực số, ngoại ngữ và tư duy phản biện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Kinh tế TPHCM. Ảnh: BTC

Thứ hai, nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm rõ mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội từ những thành tựu, hạn chế, bài học của công cuộc đổi mới. Đồng thời, đầu tư phát triển đội ngũ, gắn nghiên cứu cơ bản với đào tạo sau đại học, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và xây dựng những công trình có giá trị học thuật, thực tiễn đối với Việt Nam.

Thứ ba, gắn kết với địa phương, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và phục vụ phát triển. Nhà trường cần phối hợp với các địa phương xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp, chú trọng nâng cao năng lực quản lý, phát triển sản xuất và sử dụng bền vững tài nguyên. Đối với TPHCM, trường cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Kinh tế TPHCM. Ảnh: BTC

Thứ tư, xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế.

"Chất lượng đại học phụ thuộc vào đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bồi dưỡng tư duy, nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên của người học. Chăm lo cho người thầy chính là chăm lo cho nền tảng phát triển lâu dài của nhà trường", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trường cần thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển đội ngũ chuyên gia kế cận, bảo đảm cơ chế đánh giá, đãi ngộ công bằng và giảm thủ tục không cần thiết để giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn.

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tự chủ đại học phải gắn với trách nhiệm giải trình và bảo đảm chất lượng. Nhà trường cần chủ động quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực, quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, giữ vững liêm chính học thuật và xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong đào tạo, nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Kinh tế TPHCM sáng 28/10. Ảnh: BTC

Trong phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM nhắc lại lịch sử hình thành nhà trường từ năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, với những đội ngũ đầu tiên, trong đó có các thầy cô được biệt phái từ Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Ngày 27/10/1976, Trường Đại học Kinh tế TPHCM được thành lập, với sứ mệnh đào tạo nhân lực kinh tế, quản lý phục vụ công cuộc khôi phục, kiến thiết miền Nam và phát triển đất nước. Nhìn lại hành trình 50 năm, ông Hùng nhấn mạnh những thành quả hôm nay là kết tinh từ nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ. Theo ông, đại học không chỉ theo sau sự phát triển hay giới hạn tri thức trong giảng đường, mà phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, gắn tri thức với thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem triển lãm Hành trình 50 năm phát triển của ĐH Kinh tế TPHCM. Ảnh: BTC

Bước vào giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, UEH định hướng chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang “Đại học Đồng kiến tạo Giá trị”, hướng tới trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo của đô thị và vùng. Nhà trường đặt mục tiêu vào Top 150 đại học châu Á năm 2030 và Top 100 giai đoạn 2035-2045.

Ông Hùng khẳng định: “Thành quả 50 năm cho UEH quyền được tự hào nhưng cũng không cho phép UEH dừng lại ở sự tự hào ấy”. Ông nhấn mạnh, một quốc gia có thể đi nhanh nhờ vốn và công nghệ, nhưng chỉ có thể đi xa bằng con người.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Kinh tế TPHCM. Ảnh: BTC

Từ 516 sinh viên khóa đầu tiên, ĐH Kinh tế TPHCM phát triển thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực vào năm 2023, với gần 40.000 người học và hơn 280.000 cựu người học. Nhiều cựu người học hiện là lãnh đạo, chuyên gia tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Đại học có đội ngũ giảng viên với gần 60% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, cùng mạng lưới chuyên gia quốc tế. Hệ thống hiện gồm 4 trường thành viên và 2 phân hiệu tại Vĩnh Long, Khánh Hòa.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM: "Thành quả 50 năm cho UEH quyền được tự hào nhưng cũng không cho phép UEH dừng lại ở sự tự hào ấy”. Ảnh: BTC

Bên cạnh đào tạo, ĐH Kinh tế TPHCM đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức, tổ chức hơn 160 khóa, lớp bồi dưỡng cho trên 15.000 lượt học viên khu vực công. Năm 2026, trường xếp thứ 184 châu Á theo THE Asia University Rankings và thuộc nhóm 101-200 đại học thế giới về đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển bền vững theo THE Impact Rankings.

ĐH Kinh tế TPHCM được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2006; Huân chương Độc lập gồm 2 Huân chương hạng Nhất (năm 1996 và 2021), 1 hạng Nhì, 2 hạng Ba; Huân chương Lao động gồm 4 hạng Nhất, 4 hạng Nhì, 6 hạng Ba. Năm 2026, trường tiếp tục đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.