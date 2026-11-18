Nghị định 406/2026 của Chính phủ quy định cụ thể việc điều chỉnh, điều chuyển biên chế viên chức giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời phân định rõ thẩm quyền quyết định, với nguyên tắc không làm tăng tổng biên chế được giao.