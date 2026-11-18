Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc)
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 18/11/2026, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-truong-khu-hanh-chinh-dac-biet-hong-kong-trung-quoc-post1403868.html