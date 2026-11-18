Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026. (Video: Đại sứ quán Nga tại Việt Nam)

Ngày 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026, diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc gặp được tổ chức tại Khách sạn Conrad ở Thâm Quyến, nơi Tổng thống Putin lưu trú trong thời gian tham dự các hoạt động tại Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước, khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Một trong những nội dung được đề cập là tình hình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Tổng thống Putin đánh giá tích cực những kết quả đạt được, đồng thời cho biết kim ngạch thương mại song phương ghi nhận mức tăng trưởng gần 6%.

Bên cạnh thương mại, hai nước cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Đây được xem là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

TASS cho biết Tổng thống Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duy trì liên lạc thường xuyên. Trước cuộc gặp tại Thâm Quyến, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm vào tháng 9, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Mặc dù thường xuyên trao đổi, hai nhà lãnh đạo vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận, trong bối cảnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế và chính trị tiếp tục được mở rộng.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/1/1950, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2001 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2012.