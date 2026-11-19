Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp ngắn Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: TTXVN

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định, lâu dài cho Philippines

Tại cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Philippines, mong muốn cùng Philippines triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường; đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Philippines dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định, lâu dài cho Philippines, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. khẳng định coi trọng Việt Nam là nước láng giềng biển và đối tác quan trọng của Philippines tại Đông Nam Á; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số, nông nghiệp - an ninh lương thực.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh và hợp tác biển; phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape. Ảnh: TTXVN phát

Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027

Tại cuộc gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, trân trọng mời Thủ tướng Papua New Guinea tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đồng thời, đề nghị hai bên chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là bên lề các hội nghị đa phương; ủng hộ hai bên tăng cường hiện diện ngoại giao tại thủ đô của nhau; rà soát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản, đồng thời nghiên cứu các thỏa thuận mới và thiết lập cơ chế tham vấn, đối thoại giữa hai nước.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động và đào tạo nghề; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh sinh viên Papua New Guinea sang học tập, đào tạo nghề tại Việt Nam. Cải thiện kết nối hàng không, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Thủ tướng James Marape chúc mừng và ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất và chế biến cà phê; mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Papua New Guinea.

Về hợp tác khu vực và đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, ủng hộ Papua New Guinea tăng cường gắn kết với ASEAN.

Thủ tướng James Marape bày tỏ mong muốn tăng cường gắn kết với ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Thái Bình Dương.