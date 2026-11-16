Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 16/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, cụ thể hóa Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028; duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh các dự án chiến lược về vệ tinh quan sát Trái Đất, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo; mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh và công nghệ lượng tử. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, phối hợp trong khuôn khổ Pháp ngữ và các diễn đàn đa phương.

Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 từ ngày 14-16/11/2026, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự các phiên họp, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo và có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của đối thoại, đoàn kết trong duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững; đề cao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế của Việt Nam./.