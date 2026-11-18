Bằng sự quan tâm, sẻ chia và những hỗ trợ thiết thực từ lực lượng Công an, chính quyền, đoàn thể và người dân, nhiều mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại Hà Nội đang mở ra cơ hội để người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời.