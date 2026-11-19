Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên Bang Nga.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 18/11, bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 tại thành phố Thâm Quyến ở Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-tong-thong-lien-bang-nga-post1149313.vnp