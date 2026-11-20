Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng gặp lại nhau, đánh giá cao việc Việt Nam và Hoa Kỳ duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao, cũng như những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hoa Kỳ trong APEC, đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; đồng thời trân trọng mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Tổng thống Donald Trump đối với quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, cùng có lợi; đồng thời tích cực giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Donald Trump nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch APEC 2027 và đánh giá cao các hoạt động, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2026.

Tổng thống Donald Trump khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao những kết quả hai nước đạt được thời gian qua và phương hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), được tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hoa Kỳ.