Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (27-3-1961 / 27-3-2026); chúc mừng bà Fatima Ezzahra El Mansouri mới được Quốc vương Mohammed VI bổ nhiệm làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Morocco; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Morocco Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Morocco thời gian qua, nhất trí cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại - đầu tư, phát huy hiệu quả hơn lợi thế từ các hiệp định về bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều triển vọng như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, khai khoáng, tài chính - ngân hàng, du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Morocco tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam mở rộng hợp tác với khu vực Bắc Phi, châu Phi và thế giới Arab; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Morocco tăng cường kết nối với thị trường ASEAN và Đông Nam Á.

Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri khẳng định Morocco coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như đầu tư, tài chính - ngân hàng, khai khoáng, nông nghiệp..., Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri nhất trí với những định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng chương trình hợp tác và các dự án cụ thể trên các lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu, có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ…, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.