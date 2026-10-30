Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc hội khóa XVI gánh vác trách nhiệm lớn trong việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và tạo nền tảng cho tầm nhìn đến năm 2045. Mỗi quyết sách hôm nay phải giải quyết được yêu cầu trước mắt, đồng thời mở đường cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Các nữ đại biểu Quốc hội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Trong tiến trình ấy, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh của phụ nữ phải được phát huy đầy đủ. Bình đẳng giới là quyền được Hiến pháp ghi nhận, cũng là yêu cầu đối với chất lượng phát triển. Bảo đảm bình đẳng giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải được thể hiện trong chính sách và công việc hàng ngày của mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước; tham gia từ sớm vào nghiên cứu chính sách, làm rõ căn cứ thực tiễn, tính hợp hiến, tính thống nhất và khả năng thi hành. Trách nhiệm của đại biểu là phát hiện và kiến nghị xử lý những bất cập ngay từ khi làm luật.

Các nữ đại biểu Quốc hội giữ vững chính kiến, chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung, kiên trì yêu cầu làm rõ những nội dung chưa đủ căn cứ; phải giữ sự liêm chính, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình xây dựng pháp luật, ngăn ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại biểu tham gia sâu vào các quyết sách kinh tế - xã hội, ngân sách, gắn sử dụng hiệu quả nguồn lực với nâng cao đời sống nhân dân; cần nghiên cứu kỹ, tham gia quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2027, gắn mục tiêu tăng trưởng với hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong các quyết sách, cần đánh giá rõ điều kiện để phụ nữ tham gia và hưởng lợi. Những quyết sách tại nghị trường phải tạo điều kiện phát triển sản xuất, làm ra sản phẩm có giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu gắn bó với nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát và kiên trì theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri.