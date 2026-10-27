Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở đường Trường Sơn là một quyết định chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những lối mòn, những chuyến gùi thồ ban đầu, tuyến đường từng bước trở thành hệ thống chi viện chiến lược nối hậu phương lớn miền bắc với tiền tuyến lớn miền nam.

Đại đội nữ lái xe Trường Sơn có tiền thân là Trung đội nữ lái xe, ra đời ngày 18/12/1968. Các nữ lái xe được tuyển chọn từ lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội; được huấn luyện cấp tốc, đảm nhiệm nhiệm vụ vận tải phục vụ chiến trường. Vượt qua những cung đường hiểm trở, các nữ chiến sĩ lái xe vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho chiến trường, đưa thương binh về nơi điều trị, góp phần giữ vững mạch máu giao thông trên tuyến đường Trường Sơn.

Từ năm 1972, các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn chuyển sang công tác đào tạo, góp phần huấn luyện 300 nữ lái xe cho quân đội. Năm 2014, Đại đội nữ lái xe Trường Sơn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đường Trường Sơn cho thấy sức mạnh của chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua báo cáo của Ban liên lạc, thêm hiểu và trân trọng những đóng góp của các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Các chị là những bông hoa thép trong khói lửa chiến tranh. Tuổi trẻ của các chị gắn với những chuyến xe, những cung đường mà mỗi lần đi qua đều phải đối mặt với hiểm nguy, với cái chết nhưng là mạch máu giao thông để giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Các chị đảm đương nhiều công việc trên cùng một chuyến đi; giữa bom đạn, vẫn dành cho người bị thương sự ân cần, cố gắng làm vơi nỗi đau của người lính. Đó là tình đồng chí, đồng đội, là phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, cũng khẳng định tài năng, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam và ý nghĩa của việc tin tưởng, đào tạo, giao nhiệm vụ cho phụ nữ. Bài học ấy còn nguyên giá trị hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Các chị đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cho đất nước. Chúng ta có trách nhiệm chăm lo để các chị được sống an vui, được chữa bệnh kịp thời, được hỗ trợ khi khó khăn và được lắng nghe những điều gửi gắm.

Ghi nhận sự quan tâm của Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức gặp mặt, chỉ đạo hỗ trợ các chị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ phối hợp với các địa phương hỗ trợ Ban liên lạc duy trì gặp mặt truyền thống hằng năm; quan tâm việc đi lại của những chị ở xa, hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương và Ban liên lạc rà soát hoàn cảnh, việc thực hiện chế độ, chính sách và nhu cầu hỗ trợ của từng chị. Trong năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ còn thiếu phải chủ động hướng dẫn, phối hợp xác minh hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý. Xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thông tin đầy đủ kết quả và tiến độ giải quyết.

Trưởng Ban liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn Nguyễn Thị Hòa phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương nắm tình trạng sức khỏe, tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng chị. Cùng với chữa bệnh, cần quan tâm việc chăm sóc hằng ngày và đời sống tinh thần, nhất là những chị sống một mình, không có nguồn thu nhập ổn định.

Các cấp ủy, chính quyền nắm chắc những trường hợp khó khăn về nhà ở, đời sống để giải quyết theo chính sách và huy động sự giúp đỡ phù hợp. Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành với Ban liên lạc, thường xuyên thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ đồng đội đau yếu, khó khăn. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải làm bằng sự tận tâm, coi khó khăn của các chị là việc mình có trách nhiệm tháo gỡ. Những việc đã giao phải được theo dõi đến kết quả, tổng hợp, báo cáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu Đại đội nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sớm thực hiện lưu giữ lịch sử đơn vị khi các chị còn có điều kiện kể lại. Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, bảo tàng và Ban liên lạc ghi lại lời kể, đối chiếu hồ sơ, sưu tầm, bảo quản và số hóa tư liệu, hình ảnh, kỷ vật của đơn vị; trân trọng sự thật lịch sử, ghi đúng công lao từng người, từng lực lượng, để con cháu hiểu cha ông đã sống và cống hiến như thế nào. Nhà trường, tổ chức Đoàn, các hội cần đưa những câu chuyện ấy đến với lớp trẻ qua các hình thức gần gũi, sinh động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc các nữ lái xe Trường Sơn giữ gìn sức khỏe, sống vui, thanh thản, có thêm nhiều dịp gặp nhau và chứng kiến quê hương đổi mới.