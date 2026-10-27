Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng nữ lái xe Trường Sơn.
Chiều 27/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, hướng tới kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống (18/12/1968-18/12/2026)./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-dai-doi-nu-lai-xe-truong-son-post1144592.vnp