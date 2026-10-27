Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn

Ngày 28/10, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng với nền nhiệt phổ biến từ 28–34 độ C. Tuy nhiên, về chiều và tối, thời tiết chuyển biến với mưa rào và dông rải rác (riêng Lâm Đồng và TP.HCM cục bộ có mưa to). Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm triều cường tại Nam Bộ chạm đỉnh, nguy cơ gây ngập trên diện rộng vào giờ tan tầm.