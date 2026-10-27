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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn

Chiều 27/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-dai-doi-nu-lai-xe-truong-son-post1144563.vnp