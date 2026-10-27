Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)