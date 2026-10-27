Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ trẻ em một cách tối đa. Do đó, chỉ được phép lấy mô tái sinh của trẻ khi Hội đồng khoa học bệnh viện đánh giá và xác nhận bằng văn bản rằng, việc lấy mô không ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt và lâu dài của trẻ.