Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (2022 - 2026), những thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (2026 - 2031); kiến nghị và đề xuất. Đại hội lần thứ XI, Hội đặt ra 10 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ mới là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, hội viên trong toàn Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ xúc động khi gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ XI, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam trong chặng đường hơn 57 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày thành lập (năm 1969) đến nay. Hội đã phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết người mù trong cả nước, thắp lên ánh sáng bằng nghị lực, ý chí, khát vọng sống đẹp trong cuộc đời. Khiếm thị có thể làm hạn chế đôi mắt, nhưng không thể giới hạn trí tuệ, tâm hồn, khát vọng sống có ích và đóng góp giá trị của mỗi người cho cộng đồng, xã hội.

Chia sẻ với những khó khăn, trăn trở và những nguyện vọng chính đáng của các hội viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Hội Người mù Việt Nam đã đạt được trong suốt thời gian qua; trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ, hội viên, các gia đình và những người đã bền bỉ đồng hành với Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người khuyết tật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”...