Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Báo: Thể thao và Văn hóa