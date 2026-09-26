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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Chiều 25/9/2026, giờ địa phương (sáng 26/9/2026, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh: Thống Nhất

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Báo: Thể thao và Văn hóa

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-canada-2026092607195049.htm