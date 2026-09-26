Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)