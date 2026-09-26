Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Chỉ trong chưa đầy 10 ngày, đường Xuyên Á đoạn qua xã Biển Bạch (Cà Mau) liên tiếp ghi nhận người dân gặp tai nạn giao thông sau khi xe máy sụp vào các ổ gà. Trong đó có cô giáo bị gãy cả tay và chân, phải trải qua 3 ca phẫu thuật.