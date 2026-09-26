Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Chiều 25/9/2026, giờ địa phương, tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Báo VietnamPlus
393 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-canada-post1138451.vnp