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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu Đan Mạch tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu Đan Mạch tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại biểu đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-lanh-dao-mot-so-doanh-nghiep-tieu-bieu-cua-dan-mach-post1143147.vnp