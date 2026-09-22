Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ
Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và những người bạn Hoa Kỳ.
Nguồn: TTXVN
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