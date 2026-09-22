Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong chuẩn bị, phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển của Việt Nam, vừa tạo cơ hội để công nghệ, thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Mỹ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.