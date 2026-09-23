Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước Timor Leste, Thụy Sĩ, Phần Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục – đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor Leste phát huy vai trò là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả.

Tổng thống José Ramos-Horta cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ, đồng hành cùng Timor Leste trong quá trình phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ nhấn mạnh chuyến thăm sắp tới của mình tới Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ, sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương; mong muốn Thụy Sĩ trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm; đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích, tạo điều kiện để các tập đoàn tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo...

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác toàn diện bằng các dự án cụ thể; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên hơn 2 tỷ USD vào năm 2030; nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Phần Lan khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Tổng thống Alexander Stubb mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghệ cao, chuyển đổi số, nhất là 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vệ tinh quan sát Trái đất; năng lượng sạch, khoa học - công nghệ, giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, giao lưu nhân dân và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua hơn 50 năm đồng hành, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp, phát triển tốt đẹp. Việt Nam coi trọng, mong muốn cùng Phần Lan tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; cho rằng kim ngạch thương mại 200 triệu USD hiện nay tuy đáng ghi nhận nhưng chưa phản ánh đúng tiềm năng, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.