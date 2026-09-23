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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước Thụy Sĩ, Phần Lan, Timor Leste, Tanzania và Tòa thánh Vatican

Chiều 22/9, giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste, Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Vatican, Tổng thống Phần Lan, Phó Tổng thốngTanzania.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Tanzania Deogratius Ndejembi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Tanzania Deogratius Ndejembi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-lanh-dao-cac-nuoc-thuy-si-phan-lan-timor-leste-tanzania-va-toa-thanh-vatican-post1137820.vnp