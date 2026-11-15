Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Hội nghị Pháp ngữ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống CHDC Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo...
Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis nhân dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Vương quốc Campuchia./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-lanh-dao-cac-nuoc-du-hoi-nghi-phap-ngu-post1148447.vnp