Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Romania, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Romania đạt được trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân, Romania sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, thực hiện thành công các mục tiêu hội nhập toàn diện vào Liên minh châu Âu (EU).

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Romania, một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 557 triệu USD. Đây là cơ sở thuận lợi để hai nước khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên nâng tầm, đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với chính sách, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau, bao gồm nông nghiệp bền vững, công nghiệp phụ trợ, điện tử, du lịch, chuyển đổi số, an ninh mạng, văn hóa, giáo dục - đào tạo.

Về phần mình, Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan chia sẻ tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, khẳng định Romania luôn coi trọng Việt Nam và bề dày lịch sử quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Romania nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng. Tổng thống Romania cho biết sẽ tiếp tục tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Romania.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Senegal là những người bạn thân thiết, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc. Cách đây 115 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ghé thăm cảng Dakar, sát cánh cùng các nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của châu Phi, trong đó có các nhà cách mạng người Senegal. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp huy động nguồn lực quốc gia và quốc tế để triển khai các dự án nông nghiệp chung, trong đó có phát triển ngành lúa gạo và hạt điều. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh tiềm năng lớn trong hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước với vai trò cửa ngõ của hai thị trường ASEAN và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Bassirou Diomaye Faye khẳng định Senegal coi trọng quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu trong phát triển và quyết tâm đưa quan hệ Senegal - Việt Nam trở thành quan hệ kiểu mẫu giữa châu Phi và châu Á. Tổng thống Senegal nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời khẳng định Senegal sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng và chính sách ưu đãi cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Senegal. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp tích cực nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, công nghệ số, khai khoáng, xây dựng hạ tầng và nông nghiệp.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đã đạt được, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Senegal.

Nhân dịp này, Tổng thống Senegal trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Senegal. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trân trọng mời Tổng thống Senegal sớm thăm Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo vui vẻ nhận lời mời, khẳng định việc tăng cường tiếp xúc cấp cao sẽ góp phần nâng tầm quan hệ và thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hoà Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển đất nước mà Cộng hòa Dân chủ Congo đã đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao những nỗ lực của Cộng hòa Dân chủ Congo trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2027.

Tổng thống Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bày tỏ vui mừng được gặp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1961 - 2026) và chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua. Đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo nhấn mạnh mong muốn phối hợp với Việt Nam xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, thống nhất và bao trùm, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác của hai nền kinh tế với tổng dân số hơn 220 triệu người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên xác định mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả, thực chất các mục tiêu phát triển của mỗi bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Cộng hòa Dân chủ Congo tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại thị trường Congo trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông xanh, nông lâm nghiệp và khoáng sản. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các giải pháp mở cửa thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện tạo khung pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Về hợp tác đa phương, hai bên thống nhất phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác liên khu vực giữa Việt Nam với các tổ chức khu vực mà Cộng hòa Dân chủ Congo là thành viên, bao gồm Cộng đồng Đông Phi (EAC), Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS), cũng như thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Phi (AU).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo thăm Việt Nam. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo vui vẻ nhận lời mời và trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thuỵ Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc tiếp Phó Tổng thống Thụy Sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Phó Tổng thống Ignazio Cassis khẳng định Thụy Sĩ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ của mình. Nhân dịp này, Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thụy Sĩ trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả triển khai những cam kết, thỏa thuận đạt được trong cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ tháng 10/2026, cũng như việc ký Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein), hai nhà lãnh đạo nhất trí khẩn trương triển khai các thủ tục phê duyệt để Hiệp định sớm có hiệu lực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam và các nước liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tận dụng đà thuận lợi hiện nay để tạo đột phá về kinh tế, thương mại và đầu tư; đưa khoa học - công nghệ và công nghệ tài chính trở thành những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ tài chính (fintech) và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và dược phẩm. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán làm mới Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương Việt Nam - Thụy Sĩ; đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính theo Điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy khả năng đàm phán Hiệp định song phương về trao đổi tín chỉ carbon.