Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước

Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ về tình hình và những bước phát triển mới của mỗi Đảng, mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, xác định quan hệ với Lào và Campuchia là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước Lào do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo; ủng hộ mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Hun Sen chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua; nhấn mạnh thành tựu và sự phát triển của Việt Nam cũng là thành tựu, kinh nghiệm và cơ hội phát triển cho Lào và Campuchia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác hiệu quả của Việt Nam và Campuchia; khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với hai nước láng giềng.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam và Lào; coi sự đoàn kết, gắn bó giữa ba Đảng, ba nước là nhân tố quan trọng góp phần duy trì hòa bình, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định vai trò kim chỉ nam của hợp tác ba Đảng trong tổng thể quan hệ ba nước; khẳng định cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng có ý nghĩa chiến lược, cần được tiếp tục giữ gìn, phát huy; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa ba Đảng, ba nước thời gian qua, trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng và dẫn dắt tổng thể quan hệ ba nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng, góp phần giữ vững môi trường ổn định cho sự phát triển của mỗi nước; kinh tế tạo đột phá trong kết nối cơ sở hạ tầng, thương mại; giáo dục - đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa ba Đảng, ba nước lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, kết nối với cảng biển, logistics, năng lượng và thương mại biên giới, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi nước và tính bổ trợ giữa ba nước, nâng cao tính tự lực, tự chủ tự cường và năng lực cạnh tranh. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó; nhấn mạnh đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với ba Đảng, ba nước; thống nhất duy trì thường xuyên các cơ chế tiếp xúc, trao đổi cấp cao như Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội; tập trung triển khai hiệu quả các kết luận đạt được tại Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng vào tháng 2-2026, tăng cường theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các thỏa thuận hợp tác được thực hiện thực chất, mang lại kết quả cụ thể.

Ba nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục coi hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ ba nước, tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế diễn tập ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và thế hệ trẻ ba nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hợp tác lâu dài.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Công, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ứng phó với các thách thức chung, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những chuyển động mạnh mẽ, thực chất của các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai hợp tác và nhất trí duy trì nhịp độ tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu triển khai hợp tác quốc phòng - an ninh hiệu quả hơn, thực chất hơn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai tốt các dự án hợp tác chiến lược có tính biểu tượng, lan tỏa như dự án vệ tinh quan sát trái đất, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu và sẽ tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh, công nghệ lượng tử.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký về giáo dục - đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt...

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao và chia sẻ với Việt Nam về vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực; đồng thời hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam tăng cường đối thoại về hòa bình và an ninh giữa các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ và các nước trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế số tại không gian Pháp ngữ và trong các khuôn khổ đa phương khác.

*Nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Rwanda Paul Kagame, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora.