* Tại cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng gặp lại nhau; đánh giá cao việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao và những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hoa Kỳ trong APEC, đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược; đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Tổng thống Donald Trump đối với quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, cùng có lợi; đồng thời tích cực giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Donald Trump nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027; đánh giá cao các hoạt động và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, những kết quả hai nước đạt được thời gian qua và phương hướng thúc đẩy thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức vào tháng 12 tại Hoa Kỳ.

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển mà Papua New Guinea đạt được; đánh giá cao vai trò của Papua New Guinea tại khu vực Nam Thái Bình Dương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Thủ tướng Papua New Guinea tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là bên lề các hội nghị đa phương; ủng hộ hai bên tăng cường hiện diện ngoại giao tại thủ đô của nhau; rà soát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản, đồng thời nghiên cứu các thỏa thuận mới và thiết lập cơ chế tham vấn, đối thoại giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, chế biến, lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng, viễn thông, năng lượng, lao động và đào tạo nghề; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh sinh viên Papua New Guinea sang học tập, đào tạo nghề tại Việt Nam. Hai bên cần cải thiện kết nối hàng không, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Thủ tướng James Marape chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và tốc độ phát triển của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam. Thủ tướng cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, sản xuất và chế biến cà phê; mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Papua New Guinea.

Về hợp tác khu vực và đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; đề cao luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, ủng hộ Papua New Guinea tăng cường gắn kết với ASEAN. Thủ tướng James Marape khẳng định Papua New Guinea ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027; bày tỏ mong muốn tăng cường gắn kết với ASEAN và sẵn sàng làm cầu nối giữa ASEAN với các quốc đảo Thái Bình Dương.

* Tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr.; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Philippines, mong muốn cùng Philippines triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường; đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Philippines dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định và lâu dài cho Philippines, góp phần giúp Philippines bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr..

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước sau khi thiết lập Đối tác chiến lược tăng cường; khẳng định coi trọng Việt Nam là nước láng giềng biển và đối tác quan trọng của Philippines tại Đông Nam Á; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh, thương mại - đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số, nông nghiệp - an ninh lương thực.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác biển; phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.