Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Tổng thống John Mahama bày tỏ ấn tượng với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia ở châu Phi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và phát triển đất nước hôm nay. Tổng thống Ghana mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ nhất trí đối với các đề xuất của Ghana, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan liên quan sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới, nhất là tại Liên hợp quốc.

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tshering Tobgay bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bhutan, đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 8-2025 của Quốc vương và Hoàng hậu là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan Bhutan phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả và thiết thực cho nhân dân hai nước. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương, trong đó, Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp sớm thành lập cơ chế trao đổi để thúc đẩy triển khai hợp tác hiệu quả Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Bhutan nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc Bhutan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch dưới nhiều hình thức, nghiên cứu việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, giao lưu nhân dân. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.

* Tại cuộc gặp với Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin, Thủ tướng Pietro Parolin bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Tòa thánh, Thủ tướng Parolin bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả. Thủ tướng tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện...; nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam - Tòa Thánh phát triển ngày càng sâu rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Toà thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "Kính Chúa, yêu nước", đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao các tiếp xúc, trao đổi các cấp trong thời gian qua đã góp phần củng cố tin cậy và nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Tòa thánh. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế vì một thế giới hoà bình, phát triển bền vững.