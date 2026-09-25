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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Canada, sáng 25/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-hoi-huu-nghi-canada-viet-nam-post1138440.vnp