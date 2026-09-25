Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các thành viên Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)