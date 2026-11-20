Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” của thanh niên Việt Nam tại Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 16 - 20/11, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp triển khai, với sự tham gia của đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức khởi động vào tháng 4/2025. Từ thời gian đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các chặng tại Trùng Khánh, Quảng Tây và Quảng Đông. Hành trình lần này tiếp tục được tổ chức tại tỉnh Vân Nam.

Trong khuôn khổ chương trình tại Vân Nam, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động gồm tìm hiểu những địa danh lịch sử cách mạng, thăm doanh nghiệp, khu dân cư và các vùng nông thôn; nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, quản trị địa phương, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. Đoàn cũng tham gia các buổi trao đổi, đối thoại với chủ đề “Kế thừa gene đỏ, cùng kiến tạo tương lai phát triển”.

Ông Vương Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp Trung Quốc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bày tỏ vui mừng được tham dự cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này, ông Vương Dũng, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cho rằng, thế hệ thanh niên là sự lựa chọn tất yếu để tiếp nối và kế thừa tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc.

Ông Vương Dũng nhấn mạnh, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác song phương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả phong phú và thiết thực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức khởi động “Hành trình đỏ” vào tháng 4/2025, một dấu mốc quan trọng góp phần bồi đắp nhận thức, lý tưởng và tình cảm gắn bó cho thế hệ trẻ hai nước.

Sự quan tâm của hai nhà lãnh đạo thể hiện sự coi trọng đặc biệt của hai Đảng, hai nước trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thông qua mỗi hành trình, qua các hoạt động giao lưu, trở thành kênh bồi đắp nền tảng xã hội vững chắc, đồng hành trong tiến trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu, phát huy "nguồn gene đỏ", đóng góp vào quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với đại biểu và thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia hành trình ý nghĩa do lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động và quan tâm thúc đẩy. Qua thực tế nghiên cứu, học tập và giao lưu, tuổi trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, kế thừa và phát huy "nguồn gene đỏ" mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc nguyện không ngừng học hỏi, thắt chặt tình cảm thân thiết và cống hiến sức trẻ vào sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là láng giềng gần gũi, mà còn gắn bó sâu sắc với lịch sử cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng nhiều năm chiến đấu bên cạnh các nhà cách mạng Trung Quốc, kết nên tình hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng được biết, với sự phối hợp chủ động, tâm huyết và sáng tạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, chỉ trong thời gian ngắn, 4 chuyến "Hành trình đỏ" đã nối tiếp nhau đi qua Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông và chặng dừng chân tại Vân Nam lần này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã luôn trân trọng, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh cùng các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Vân Nam, để những "địa chỉ đỏ" này mãi mãi là biểu tượng sống động giáo dục tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng cho muôn đời sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hoá, đa dạng hoá của Việt Nam. Qua hơn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trên nền tảng phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc, thực chất và toàn diện nhất, vững bước xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn theo mục tiêu tổng thể "6 hơn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết. Thế hệ hôm nay cần viết tiếp những trang mới bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân; tin tưởng khép lại "Hành trình đỏ" tại Vân Nam sẽ mở ra một hành trình hữu nghị mới.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ cách mạng Việt - Trung với "3 không ngừng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ "nguồn gen đỏ" của tình hữu nghị Việt – Trung. Mỗi bạn trẻ sẽ thấm nhuần sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước. Hãy biến những xúc cảm thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên; trở thành những sứ giả lan toả mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thuỷ chung, trong sáng giữa hai dân tộc tới đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân hai nước; cần làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên, nhi đồng để bồi dưỡng hạt giống hữu nghị từ sớm, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người thăm lại Côn Minh tháng 3/1959.

Không ngừng phát huy tinh thần thanh niên trong kết nối hạ tầng chiến lược và tiên phong thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các kỹ sư trẻ, chuyên gia trẻ, doanh nhân trẻ hai nước sẽ trực tiếp dấn thân vào những công trình thế kỷ này, để những chuyến tàu kết nối Vân Nam với Việt Nam thực sự trở thành "những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị". Tuổi trẻ hai nước cần tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai" bền vững trong thế kỷ XXI. Các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ và doanh nhân trẻ Việt Nam - Trung Quốc hãy nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải quyết những bài toán lớn của phát triển từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hoá đến kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực mà tỉnh Vân Nam và các địa phương Việt Nam có rất nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình “Hành trình đỏ”. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cần chuyển mạnh từ "giao lưu thuần tuý" sang hợp tác thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Hai bên cần tổng kết, đánh giá và thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên các đại biểu trẻ đã tham gia chương trình, để hình thành các dự án hợp tác liên địa phương, liên trường đại học và liên doanh nghiệp có sản phẩm đo đếm được, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc giữa hai dân tộc.