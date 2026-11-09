Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ kiều bào tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ các cơ quan đại diện và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở hoa anh đào.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh mục tiêu cao nhất hiện nay là lấy đóng góp cho tăng trưởng hai con số làm thước đo hiệu quả ngoại giao kinh tế. Với hơn 700.000 người sinh sống trên khắp 47 tỉnh thành, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đông thứ hai trên thế giới, luôn đoàn kết, giữ gìn tiếng Việt và có nhiều đóng góp thiết thực hướng về quê hương.

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới khi đất nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thông thoáng, thu hút tri thức, công nghệ và nguồn lực kiều bào tham gia sâu rộng vào công cuộc kiến tạo đất nước./.