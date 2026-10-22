Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết, tại châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng người Việt Nam có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước.

Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; có vai trò, vị thế, tiếng nói ngày càng cao ở cộng đồng sở tại.

Các ý kiến đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ cuộc gặp gỡ là nguồn động viên quý báu để bà con tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng đều rất gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt ngày càng được nâng cao; nhiều bà con đã thành danh, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò của tất cả các hội đoàn người Việt tại châu Âu, nhất là Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, củng cố vị thế của cộng đồng ta tại châu Âu và hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực. Điều này vô cùng ý nghĩa, cộng đồng người Việt có cơ sở vững chắc để ngày càng hội nhập và phát triển, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các quốc gia tại châu Âu.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những động lực phát triển mới. Điều kiện tiên quyết là cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới (Hội nghị lần thứ 5 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 20-12-2026 tại Hà Nội); khẳng định đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới; mong được gặp gỡ, trao đổi cùng bà con nhân dịp về dự Hội nghị này. Các cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thu xếp, tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Các hội đoàn người Việt, Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thúc đẩy vai trò, uy tín của cộng đồng ta tại châu Âu. Bà con phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Doanh nhân, doanh nghiệp thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tới địa bàn châu Âu và kết nối doanh nghiệp châu Âu về đầu tư tại Việt Nam. Các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho đất nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; đồng thời làm cầu nối với trong nước, thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực.