Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Chiều 8/11, tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào tiêu biểu trong các lĩnh vực chiến lược.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, đội ngũ trí thức Việt Nam tại sở tại đang lớn mạnh không ngừng, với hơn 260 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và gần 1.000 chuyên gia trình độ cao. Nhiều nhà khoa học trẻ, có năng lực chuyên môn và uy tín vững chắc, đã trực tiếp làm chủ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Nhấn mạnh tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về thu hút, trọng dụng nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mạng lưới trí thức kiều bào sẽ là cầu nối then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, đề nghị các chuyên gia đóng góp ý kiến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh mô hình hợp tác "Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp", tăng cường kết nối trong các mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, y sinh và đất hiếm.

Tại cuộc gặp, đại diện trí thức kiều bào đã trình bày nhiều giải pháp công nghệ chiến lược và dự án cụ thể hướng về quê hương; bày tỏ sẵn sàng đồng hành đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng phòng thí nghiệm và chuyển giao công nghệ thiết thực cho sự nghiệp phát triển của đất nước.