Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng và trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Phát huy vai trò cầu nối

Trong không khí ấm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước; đồng thời tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng quê hương đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và quan hệ với Nhật Bản nói riêng; làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và các văn kiện đã ký kết, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực mở rộng các hoạt động giáo dục tiếng Việt để gìn giữ, phát huy ngôn ngữ dân tộc trong thế hệ trẻ; chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cả về trí tuệ lẫn vật chất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Mở rộng mạng lưới kết nối các chuyên gia

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trong các lĩnh vực chiến lược.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên quan trọng, đặc biệt là tại một quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học như Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ, chiều 8-11-2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lắng nghe các khuyến nghị chính sách từ đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản về việc tăng cường kết nối "3 nhà" (Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường).

Qua đó, thu hút nhiều hơn nữa các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của doanh nghiệp Nhật Bản; thúc đẩy nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và thắt chặt kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.

Thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện, chiều 8-11-2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy mở rộng mạng lưới kết nối chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản trở thành cầu nối hợp tác trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, lượng tử, khoa học biển (kinh tế biển), kỹ thuật số, khai thác và phát triển đất hiếm, công nghệ y học, sinh học tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao sử dụng hydrogen...

Chuyên gia, trí thức, nhà khoa học tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8-11-2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia tích cực chia sẻ kết quả nghiên cứu có thể áp dụng tại Việt Nam để nâng cao năng suất lao động; đóng góp ý kiến tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay như thể chế, môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực công nghệ.