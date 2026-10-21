Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland, Nam Thụy Điển. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Bà con có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, nguồn lực trong nước phải được kết nối với nguồn lực bên ngoài. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương.

Trước đó, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam và một số thành viên của Hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Đan Mạch luôn là tài sản quý báu của hai dân tộc; đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam trong việc vun đắp tình cảm gắn bó, sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của các thế lãnh đạo, hội viên và những người bạn Đan Mạch đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch; tích cực giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam tới công chúng Đan Mạch, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tạo động lực đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững…

Tối 20-10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026) cũng như chủ trì tiệc chiêu đãi.