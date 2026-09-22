Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 22-9, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và chính quyền địa phương để làm rõ nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến trước Tết nguyên đán Đinh Mùi.