Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN