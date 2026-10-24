Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam tham gia gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham gia buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg tham gia buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)