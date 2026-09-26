Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã báo cáo về tổng quan hoạt động của các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Đại sứ cho biết, hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người. Bà con đoàn kết, hội nhập sâu rộng và khẳng định uy tín tích cực trong xã hội sở tại. Thế hệ trẻ người Việt tại Canada hội nhập rất nhanh, tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Nhiều hội đoàn đã được thành lập và hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Bà con luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Trong không khí thân mật của buổi gặp, cộng đồng người Việt Nam tại Canada bày tỏ vui mừng, vinh dự được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng thời phấn khởi, tự hào trước những thành tựu của đất nước. Đặc biệt, kiều bào tại Canada đánh giá cao những điểm mới, đột phá của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng người Việt Nam tại Canada nói riêng và người Việt Nam ở nước ngoài nói chung tiếp tục gắn bó với quê hương, phát huy khả năng, thế mạnh và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp đông đảo đồng bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Canada; cho biết, Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Việt Nam và Canada đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sau gần 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện. Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được tăng cường và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống, làm việc và gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada. Bà con hiểu Việt Nam, hiểu Canada, có kinh nghiệm, tri thức và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng cộng đồng người Việt tại Canada sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ Đối tác Chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với cộng đồng về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà đất nước đạt được trong những năm qua, nhấn mạnh Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng và tự hào nhận thấy, cộng đồng người Việt Nam tại Canada tiếp tục phát triển về quy mô, ngày càng khẳng định vị thế, có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế-xã hội và sự đa dạng văn hóa của Canada. Bên cạnh đó, bà con vẫn luôn ý thức gìn giữ và quảng bá tiếng Việt, văn hóa, truyền thống gia đình và trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ sau. Điều này vô cùng đáng quý, bởi văn hóa, tiếng Việt chính là sợi dây vô hình bền chặt kết nối, gắn bó thế hệ trẻ với gia đình, với quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các hội đoàn, tổ chức cộng đồng, cơ sở giáo dục, văn hóa đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc duy trì sự gắn kết và truyền lại những giá trị tốt đẹp đó. Nhắn nhủ thế hệ trẻ người Việt tại Canada là tương lai của cộng đồng và đồng thời cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam. Các gia đình, các bậc phụ huynh tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ được trở về thăm quê hương, học tập, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc. Đây cũng là hành trang quý báu trong quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước Việt Nam và nước sở tại.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trên tất cả các mặt công tác; đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai các biện pháp đột phá nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Canada. Các Cơ quan đại diện tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của cộng đồng và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ tham gia đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.