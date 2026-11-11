Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11 (giờ địa phương), tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản với chủ đề: Hợp tác tài chính và huy động vốn phát triển hạ tầng chiến lược.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu đầu tư rất lớn cho hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, hạ tầng số và những động lực tăng trưởng mới. Với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư, quản trị và mạng lưới nhà đầu tư quốc tế, Nhật Bản là đối tác quan trọng mà Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành.

Việt Nam xác định huy động vốn phải đi đôi với sử dụng hiệu quả và quản trị tốt rủi ro. Bên cạnh đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn ưu đãi, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh huy động nguồn lực tư nhân, hợp tác công-tư và phát triển các công cụ thị trường vốn, phù hợp với tính chất từng dự án, khả năng hoàn trả và yêu cầu an toàn tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn mong muốn nhận được những đề xuất cụ thể về cơ hội hợp tác, điều kiện thực hiện và phương thức phối hợp. Bộ cùng các cơ quan liên quan sẵn sàng trao đổi, nghiên cứu các kiến nghị phù hợp theo chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đã có những ý kiến thẳng thắn và thiết thực không chỉ thể hiện sự quan tâm và niềm tin của các đối tác Nhật Bản đối với Việt Nam, mà còn gợi mở những hướng hợp tác có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với yêu cầu phát triển của cả hai quốc gia trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản tham dự cuộc tọa đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các ý kiến trao đổi đã tập trung về vấn đề tài chính, thị trường vốn và Trung tâm Tài chính quốc tế; huy động vốn cho phát triển hạ tầng chiến lược. Các giải pháp huy động nguồn vốn trung và dài hạn, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức quốc tế, trong đó có phát triển các công cụ thị trường vốn và nghiên cứu khả năng phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế khi điều kiện thị trường, chi phí vốn và rủi ro phù hợp. Những mô hình tài trợ khả thi cho các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và chuyển đổi xanh, đặc biệt là nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, thiết kế cấu trúc vốn, kết hợp hiệu quả nguồn lực công-tư và phân bổ rủi ro hợp lý, bảo đảm lợi ích của các bên.

Lãnh đạo các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản khuyến nghị nhằm tiếp tục phát triển thị trường vốn, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ tài chính và kết nối các định chế, nhà đầu tư Nhật Bản với những cơ hội đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đã phát biểu chia sẻ về việc thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án hạ tầng năng lượng điện tại Việt Nam với các định chế tài chính Nhật Bản; kết nối nguồn vốn, quản trị và thị trường cho doanh nghiệp tư nhân; hợp tác vốn Việt Nam-Nhật Bản phát triển hạ tầng chiến lược.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn. Nếu trong những thập kỷ qua, hợp tác tài chính Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần xây dựng những công trình quan trọng, thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau phát triển những phương thức huy động vốn hiện đại, kiến tạo những công trình hạ tầng chiến lược và những năng lực cạnh tranh mới cho tương lai.

Trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam tập trung phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển, hạ tầng logistics, năng lượng, hạ tầng số và các hành lang kinh tế chiến lược. Những nhiệm vụ này đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, đa dạng và dài hạn, vượt ra ngoài khả năng đáp ứng của riêng ngân sách nhà nước hoặc một kênh huy động vốn đơn lẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, hợp tác tài chính Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ cung cấp và tiếp nhận nguồn vốn sang quan hệ đối tác cùng phát triển thị trường tài chính, cùng thiết kế những giải pháp huy động vốn hiệu quả và cùng đầu tư vào những công trình, lĩnh vực tạo dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Nhấn mạnh một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hai bên cùng phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn hiện đại, minh bạch, an toàn, nâng cao năng lực huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Việt Nam mong muốn các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức bảo hiểm và các định chế tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng thị trường, những công cụ tài chính hiện đại, các sản phẩm đầu tư dài hạn và năng lực quản trị rủi ro. Khuyến khích nghiên cứu khả năng tham gia tư vấn, thu xếp và đầu tư vào các công cụ huy động vốn quốc tế phù hợp của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, tăng cường kết nối thị trường tài chính hai nước và khu vực; mong muốn Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành nền tảng kết nối các dòng vốn đầu tư, phát triển sản phẩm tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hội nhập của nền kinh tế. Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh, phát triển công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần kết nối nguồn vốn từ Nhật Bản và thị trường tài chính quốc tế với những cơ hội đầu tư tại Việt Nam và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm với lãnh đạo một số tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đổi mới phương thức huy động và cấu trúc vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển những cơ hội hợp tác thành các dự án khả thi và công trình cụ thể. Các ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn Nhật Bản tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế những mô hình đầu tư và cấu trúc tài chính phù hợp với từng loại dự án. Những công trình hạ tầng công cộng có hiệu quả kinh tế-xã hội lớn nhưng khả năng thu hồi vốn trực tiếp hạn chế, cần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công, ODA và các khoản vốn vay ưu đãi.

Các dự án có khả năng khai thác thương mại và tạo nguồn thu ổn định, cần khuyến khích huy động vốn doanh nghiệp, các quỹ đầu tư hạ tầng, tài trợ dự án và hợp tác công-tư. Với những dự án có lợi ích phát triển lớn nhưng chưa đủ điều kiện hấp dẫn vốn thương mại, hai bên có thể nghiên cứu những mô hình tài chính hỗn hợp, kết hợp nguồn lực công và tư, với cơ chế phân bổ, chia sẻ rủi ro hợp lý, đúng pháp luật và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đối tác Nhật Bản cùng Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn những dự án có tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, hướng tới hình thành những công trình hạ tầng hiện đại, hiệu quả, tiếp nối những biểu tượng hợp tác đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua; mở rộng hợp tác tài chính xanh, tài chính bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm kỷ luật tài khóa, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng thị trường tài chính minh bạch, hiện đại, an toàn và có khả năng dự báo cao.

Việt Nam nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế đầu tư, kinh doanh hiệu quả và lâu dài, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích các bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan, định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tập trung lựa chọn những lĩnh vực, dự án và chương trình hợp tác có tính khả thi, làm rõ nhu cầu vốn, phương thức đầu tư, cơ chế quản trị rủi ro và trách nhiệm của từng bên; cần chuyển mạnh từ việc giới thiệu cơ hội đầu tư sang chuẩn bị những dự án đủ điều kiện huy động vốn; từ trao đổi định hướng sang xây dựng những phương án hợp tác cụ thể; từ ký kết thỏa thuận sang tổ chức triển khai và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (Nhật Bản).

Với nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm của Nhật Bản, cùng với quyết tâm cải cách, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam, hai nước có đầy đủ điều kiện để đưa hợp tác tài chính bước sang một giai đoạn mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn./.